Padova, quella lunga rincorsa verso la Serie B

© foto di Andrea Rosito

Un Padova 2.0, un Padova che dopo la retrocessione dalla B aveva cambiato molto per ripartire, nonostante qualche mugugno di troppo della piazza: un nuovo mister, emergente, squadra rinnovata, nuovo Ds. Ma i fatti stanno dando ragione a chi si è messo a tavolino a programmare una stagione che ora parla di primo posto. 29 punti, 9 vittorie e due sole sconfitte, unite ad altrettanti pareggi: un ruolino di marcia da big.

La gara della svolta - Quella di ieri, vinta al "Menti" potrebbe essere stata la gara della svolta, o di un qualcosa di molto simile, perché i tre punti sono arrivata con chi era capolista in coabitazione, il Vicenza, e un primo scontro diretto con i biancorossi (che potrebbe tornare utile nel girone di ritorno) è stato messo in cascina. Aspetto di non poco conto, in un girone comunque molto equilibrato e livellato verso l'alto. Soleri, quando il match sembrava destinato al pareggio, ha messo a segno il colpo vincente, e probabilmente un primo spartiacque: che ora deve trovare seguito per il possibile allungo.

Le partite con le concorrenti - Escludendo il ko contro la Triestina, allora rinvigorita dalla cura Gautieri, i veneti negli scontri con le altre possibili pretendenti alla B, hanno sempre raccolti punti. Ora subito la prova del nove, perché il prossimo avversario sarà il SudTirol; poi, alla chiusura del giro di boa, ultima di andata, la Reggiana. E dopo un primo bilancio si potrà tracciare.