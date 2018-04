Padova, R.Bonetto su Bisoli: "Lo presi per matto, invece è un genio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Roberto Bonetto, presidente del Padova, ha parlato attraverso il Corriere del Veneto della sua squadra che ha appena conquistato la promozione in Serie B. "Si ripartirà dal dg Giorgio Zamuner? Le scelte sono sue, è una persona in gamba e un aziendalista: ha la totale fiducia. Non c’è una firma ufficiale ma nei prossimi giorni andremo a formalizzare. Bisoli? E' un grande. Alla prima giornata perdemmo 3-0 a Meda: mi disse che avremmo vinto il campionato. Lo presi per matto, invece è un genio. Abbiamo sofferto nella parte finale ma abbiamo raggiunto l’obiettivo. Lui e lo staff tecnico hanno già un contratto, siamo tutti belli sereni e tranquilli", ha detto il numero uno del club patavino.