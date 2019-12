Padova, risoluzione con Zamuner in arrivo. Manca solo la firma

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Padova e il suo ex direttore sportivo Giorgio Zamuner nelle scorse ore hanno trovato un accordo per risolvere il contratto. Lo riferisce Padovagoal.it spiegando che l’ex dirigente ha accettato la proposta avanzata dalla società biancoscudata e nelle prossime ore firmerà i documenti che lo renderanno libero da ogni vincolo e pronto per accettare una nuova sfida personale.