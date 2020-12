Padova, rivoluzione in attacco: via le punte, spazio agli esterni. Occhi su Marsura

Inizia già a muoversi il mercato di Serie C, con il Padova che sta già sondando il terreno per le prime operazioni. Come riferisce il Corriere del Veneto - ed. Padova e Rovigo, il Ds dei biancoscudati Sean Sogliano sta valutando l'idea di una girandola in attacco, con la cessione delle punte e l'arrivo di esterni alti.

Tra i possibili partenti, Jefferson e uno tra Claudio Santini ed Edoardo Soleri: spazio quindi a Davide Marsura, ora al Livorno.

Certo, la situazione del club labronico è da monitorare: il Padova sperava nello svincolato automatico del giocatore, ma la rientrata crisi dei toscani - che, come pare, avrebbero saldato le pendenze - potrebbe cambiare i piani.