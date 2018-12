© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Obiettivi di mercato in quel di Padova per la Triestina di Mauro Milanese. Secondo quanto riportato da Padovagoal.it il club alabardato per il mercato di gennaio starebbe seguendo con interesse due giocatori oggi nella rosa patavina: Vincenzo Sarno e Mattia Minesso. Su quest'ultimo rimangono vivi gli interessamenti anche di Piacenza e Pordenone.