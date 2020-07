Padova, si lavora con l'Atalanta per trattenere il difensore Kresic

Anton Kresic potrebbe continuare a vestire la maglia del Padova. Arrivato in Veneto in prestito con diritto di riscatto, i biancoscudati stanno cercando la formula adatta per trattenere il centrale difensivo. Nonostante la cifra proposta dall'Atalanta per l'acquisizione del cartellino sia troppo alta, i bergamaschi potrebbero infatti accettare di far restare il classe '96 agli ordini di Andrea Mandorlini attraverso un nuovo prestito. A riportarlo è trivenetogoal.it.