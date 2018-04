Padova, si lavora per la riconferma di Ravanelli

Fonte: TuttoC.com

Tra le due società il rapporto è più che ottimo, e chissà che non ci siano nuovi movimenti su quest'asse. Parliamo del Padova e del Sassuolo. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, i veneti avrebbe richiesto ai neroverdi il rinnovo del prestito di Luca Ravanelli, anche in vista della prossima stagione. Il centrale difensivo classe '97, ha raccolto durante questa stagione 15 presenze complessive mettendo a segno anche una rete. Filtra ottimismo dalle parti; il futuro del figlio d'arte potrebbe essere ancora in biancoscudato.