Padova, Sogliano: "Attrezzati per tamponi e test. Dovrà ripartire anche la Serie C"

Il direttore sportivo del Padova Sean Sogliano intervistato dal Corriere del Veneto ha parlato del ritorno in campo delle due serie maggiori e di quello possibile della Serie C: “Era importante che ci fosse questo primo passo fondamentale per la Serie A. A ruota poi toccherà alla Serie B e alla Serie C. Noi attendiamo che gli eventi facciano il loro corso con la volontà di tornare in campo per decidere i verdetti della stagione. - continua Sogliano parlando degli allenamenti – Ci siamo già attrezzati per svolgere tamponi, test sierologici ed esami vari, poi a ruota riprenderemo con gli allenamenti collettivi. Tendenzialmente credo che potrebbe essere a metà della prossima settimana, ma aspettiamo che ci siano comunicazioni ufficiali in merito”.