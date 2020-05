Padova, Sogliano: "È importante stabilire promozioni e retrocessioni sul campo"

Sean Sogliano, direttore sportivo del Padova, intervenuto sulle colonne del Corriere del Veneto, commenta così le decisioni del Consiglio Federale : "Non mi definirei contento, ma di sicuro quello di ieri è un passo in avanti rispetto alla posizione che abbiamo sempre sostenuto. E cioè che la cosa migliore sia quella di stabilire promozioni e retrocessioni sul campo. Non sappiamo ancora quello che avverrà, perché bisognerà aspettare il 28 maggio per sapere se e quando i campionati riprenderanno. Per il momento andiamo avanti con gli allenamenti individuali, poi quando ci sarà la certezza che si riprenderà, a quel punto procederemo anche con gli allenamenti collettivi. Il protocollo è stato rivisto e adesso le condizioni per riprendere ci sono, ma questa fase di allenamenti di questi primi giorni è comunque necessaria e propedeutica a quelli collettivi".