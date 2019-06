Padova, Sogliano apre a Mandorlini: "Conosce già l'ambiente"

© foto di Federico Gaetano

Il neo direttore sportivo del Padova Sean Sogliano ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza e facendo luce anche sulla scelta del prossimo tecnico: “Il contratto triennale vale fino a un certo punto perché a Palermo l’ho stracciato. Nelle mie scelte non ho mai fatto una questione di categoria, ma di progetti e questa società ha toccato i tasti giusto. Preferisco fare il direttore sportivo in una piazza come Padova piuttosto che entrare dalla porta di servizio in Serie A. - continua Sogliano per riporta Padovagoal.it - Sull’allenatore cerco un professionista motivato e per questo servono attente valutazioni. Preferisco aspettare una settimana per scegliere la persona giusta anziché fare tutto di fretta. Mandorlini? Abbiamo lavorato assieme e lo conosco molto bene, in più conosce la piazza e questo è un vantaggio, diciamo che è un passo avanti. Zironelli l’avevo scelto lo scorso anno per il Bari, ma poi la società è fallita. Loro sono due nomi, ma potrebbero esserci anche altre idee”.