Padova, Sogliano: "La panchina? Decideremo in tempi brevi"

© foto di Federico Gaetano

La sconfitta interna contro il Modena fa traballare la posizione di Salvatore Sullo, tecnico del Padova. Il direttore sportivo dei biancoscudati, Sean Sogliano, conferma che la decisione sull'eventuale esonero del tecnico avverrà in tempi molto brevi: "Mi rendo conto che, nonostante un'ottima partenza, questa squadra è in difficoltà da un paio di mesi. Come società faremo delle valutazioni, in un senso o nell'altro ma non voglio che queste valutazioni vengano strumentalizzate per attaccare la società. Sullo può rimanere sulla panchina del Padova così come può non rimanere, non lo decideremo a caldo dopo la partita. Siamo preoccupati, amareggiati e dispiaciuti e dobbiamo pensare alla soluzione migliore per andare avanti perché ci sono ancora tante partite da giocare. Tempistiche? Mercoledì siamo di nuovo in campo, quindi qualsiasi decisione andrà presa in tempi brevi."