Dalle colonne de Il Mattino di Padova, il Ds del Padova Sean Sogliano è intervenuto per un punto sul mercato, nel dettaglio sulla cessione del promettente Matteo Lovato all'Hellas Verona: "Sono molto rari i casi in cui un club di C vende un calciatore in Serie A. La valutazione principale che ha fatto la proprietà è che quando un giocatore è giovane e ha prospettiva, più rimane in C più perde valore. Se ci fossero state offerte diverse per entità economica e per categoria dell’acquirente, avremmo fatto altre valutazioni. Ma oggi, per un club come il Padova, vendere un giocatore in Serie A è un affare che dà lustro alla società. A Verona c’è un allenatore che sta ottenendo grandi risultati con giocatori non di nome e speriamo possa essere così anche con Lovato. Vantiamo una percentuale su una futura rivendita e quindi potremo avere dei benefici anche da una sua crescita ulteriore. Magari potessimo fare ogni anno operazioni di questo tipo".