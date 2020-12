Padova, Sogliano: "Mercato? Non tratterò nessuno fino al 23. Ora testa solo al campo"

Sean Sogliano, ds del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto dopo il 3-1 col Ravenna ma soprattutto in chiave mercato: "Avremmo potuto chiudere prima, ma l’importante era riuscire a portare a casa i tre punti. Lo abbiamo fatto, abbiamo faticato, ma alla fine ciò conta è la vittoria che stavamo cercando. Partite semplici in questa categoria non esistono. Ci sono casi sporadici, com’è accaduto ad Arezzo, in cui riesci a indirizzare subito un match dalle prime battute: ma è l’eccezione, non la regola. La partita era ancora in bilico e siamo stati in grado di metterla in ghiaccio solo nei minuti finali. Ma è importante che chi è entrato si sia messo subito nell’ottica di dare una mano alla squadra. È una stagione particolare, siamo tutti immersi nella tempesta covid e purtroppo può accadere che il parco giocatori venga improvvisamente decimato senza preavviso. Mancano ancora tante partite alla fine e Padova-Triestina non sarà una partita decisiva. Loro hanno appena cambiato allenatore e hanno perso con la Sambenedettese. Il campionato è lungo. Dobbiamo affrontare ogni impegno con la stessa concentrazione. Serve compattezza, lunedì prossimo con la Triestina sarà una grande partita e speriamo di onorarla al meglio. Mercato? Non è proprio il momento. Fino al 23 dicembre non tratto nessuno".