© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo del Padova Sean Sogliano ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul calciomercato appena concluso spiegando che nessun giocatore è rimasto controvoglia o da indesiderato: “Nessun calciatore che è rimasto qui, è rimasto da indesiderato. Andelkovic e Minelli sono giocatori che avevano un contratto e se ci fossero state problematiche esagerate non saremmo arrivati a questo punto e avremmo trovato loro una soluzione. Il portiere come Cherubin ha ricevuto un’offerta di rinnovo, ma ancora non abbiamo ricevuto risposta. Vedremo cosa ci diranno i loro procuratori, ma ora devono restare concentrati solo sul campo e giocare. - continua Sogliano come riporta Padovagoal.it - Non sono abituato a fare griglie all’inizio del campionato, ma credo che la squadra sia competitiva. Cambiare tanto era una necessità, perché avevamo pochi giocatori sotto contratto. Quando vinci le partite va tutto bene, quando perdi va tutto male e hai sbagliato".