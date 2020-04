Padova, Sogliano: "Pronti a ripartire se ci sarà il via libera. Stiamo studiando come"

Il direttore sportivo del Padova Sean Sogliano si è detto pronto a far ripartire la squadra appena arriverà il via libero agli allenamenti collettivi spiegando che nella prossima settimana si inizierà a lavorare a un programma con lo staff tecnico: “Speriamo che il 18 maggio arrivi il via libera definitivo per ripartire e noi ci faremo trovare pronti. - spiega Sogliano al Mattino di Padova - La prossima settimana inizieremo a imbastire il programma di allenamenti con lo staff medico seguendo il protocollo sanitario. Siamo attrezzati, ma vogliamo capire con certezza quali misure serviranno per rispettare le normative e poterci allenare”.