Padova, Sogliano: "Puntiamo un terzino mancino. Santini? Non si muove"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di PadovaSport Sean Sogliano, ds del Padova, ha fatto il punto sulle prossime operazioni di mercato del club patavino: "Prima dell’arrivo di Andrea Mandorlini in panchina non avevamo bisogno di un vice-Baraye mancino di piede, ora con il modulo utilizzato, che non prevede più il quinto di centrocampo, se ci sarà l’occasione punteremo su un terzino mancino da affiancare a Baraye, anche per dargli modo di rifiatare. Al momento non c’è una trattativa prossima alla conclusione, in serie C il mercato muore per lunghi periodi salvo svegliarsi negli ultimi giorni. Zanon? È un ragazzo interessante che ha già fatto la serie C e a Pordenone non sta trovando spazio. Valuteremo anche lui, anche se per il momento c’è Fazzi che, pur non essendo mancino, offre buone garanzie. A Carpi ha giocato bene. Uscite? Al momento sia Santini che Soleri sono presi in considerazione dal mister, vediamo se ci sarà la possibilità di fare un’altra uscita e prendere un giocatore esterno per il tridente”.