Padova, Sogliano: "Soddisfatti del mercato. La punta? Crediamo in Paponi, tornerà presto"

All'indomani della chiusura del mercato Sean Sogliano, ds del Padova, ha commentato quanto fatto dal club biancoscudato in sede di trattativa: "Soddisfatto? Sì, abbiamo fatto solo un’operazione perché avevamo fatto grande parte del lavoro nei giorni precedenti - spiega a Il Gazzettino -. Eravamo indecisi se fare qualcos’altro in attacco visto l’infortunio di Paponi, però non ci sembrava giusto prendere tanto per prendere. Paponi ha solo un problema muscolare e lo aspettiamo, è un attaccante che ci serve e sul quale puntiamo molto, ma il mister ha tante altre soluzioni tra esterni e attaccanti centrali. Poi che il mercato non finisca mai lo sappiamo tutti. Diversi giocatori hanno optato per fare risoluzioni anticipate con i propri club di appartenenza per poter trovare accordi nei prossimi giorni con altre società, e non è detto che con qualcuno potremmo valutare se ci sono delle situazioni"