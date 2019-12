Entro il fine settimana si saprà se sarà l’esperto centrocampista Emil Hallfredsson il primo rinforzo del Padova nel mercato di gennaio. Lo rivela dalle colonne de Il Gazzettino il ds patavino Sean Sogliano: “Tra giovedì e venerdì definiamo se torna alla Guizza come giocatore del Padova. Mercoledì ho un appuntamento telefonico con il giocatore e soprattutto con il suo agente per fare un po’ di chiarezza e definire se diventa una cosa reale. Hallfredsson è un ragazzo serio e in questo momento non sta facendo mercato con altre squadre. - spiega Sogliano - Ha tanta voglia di giocare anche nell’ottica di partecipare ai prossimi Europei, e se dovesse venire sarebbe un esempio per gli altri ragazzi”.