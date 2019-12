© foto di Federico Gaetano

Nella giornata di ieri l’esperto centrocampista Emil Hallfredsson ha iniziato ad allenarsi con il Padova, ma non è così scontato che l’islandese venga messo sotto contratto dal club biancorosso. Lo spiega, dalle colonne del Corriere del Veneto, il direttore sportivo Sean Sogliano: “Con Hallfredsson c’è un rapporto che risale ai tempi del Verona e c’è stata una telefonata. Lui fino a due mesi fa giocava in una squadra del suo paese, ma ha il desiderio di tornare in Italia perché punta ad essere convocato agli Europei. - conclude Sogliano - Ha chiesto di potersi allenare con noi e per me si poteva fare. Che poi possa nascere qualcos’altro al momento non lo so”.