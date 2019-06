© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite delle colonne del Il Mattino di Padova Sean Sogliano, ds del club biancoscudato, ha spiegato la scelta di Salvatore Sullo come nuovo tecnico della prima squadra: A me piacciono le sfide, e questa voglio vincerla insieme a Sullo. A una prima impressione può sembrare un allenatore senza esperienza, ma non è affatto così. Di esperienza ne ha accumulata tantissima in questi anni, ha lavorato, assorbito tanti concetti e sviluppato alcuni suoi concetti personali di calcio. E soprattutto possiede una caratteristica imprescindibile, che era quella che cercavo: ha motivazione ed entusiasmo".