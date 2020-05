Padova, Sogliano: "Sul taglio degli stipendi trovato un accordo condiviso da tutti"

vedi letture

Il direttore sportivo del Padova Sean Sogliano dalle colonne de Il Gazzettino ha parlato dell'accordo per il taglio degli stipendi dei calciatori raggiungo negli ultimi giorni: “È stata una decisione condivisa da tutti. Non c’è stata una trattativa perché non stiamo parlando di una situazione normale su un contratto, ma di una situazione che ha colpito tutte le squadre e tutta l’Italia. È stata una cosa condivisa con i giocatori e abbiamo trovato un accordo di riduzione un po' perché è un atto dovuto un po' perché aiuta la società a guardare avanti con ottimismo. - continua Sogliano - Un atto che non rappresenta niente di straordinario, ma i giocatori hanno capito che è una cosa giusta anche per loro”.