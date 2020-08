Padova, Sogliano: "Vogliamo provare a vincere. Abbiamo un budget importante"

Giornata di dichiarazioni alla stampa in casa Padova. Dalle colonne di TrivenetoGoal.it ha preso la parola il ds del club biancoscudato Sean Sogliano: “Oggi abbiamo fatto il primo giro di tamponi e test sierologici, in qualche modo bisogna ripartire e quindi ripartiamo. Dovremmo fare un’amichevole con la Lazio il primo settembre, stiamo provando a organizzarla per poi fare se possibile anche una settimana/dieci giorni in una località montana. Il budget stagionale? Importante, anche perché una società come il Padova è importante con costi. Vincere? Il presidente Oughourlian ci vuole ovviamente provare, anche per quello il budget sarà importante. Il mercato? È molto ma molto condizionato da questa nuova regola sulle rose da 22 giocatori. Della Latta? È un giocatore importante, caratteriale e abituato a giocare campionati di alta classifica oltre a poter fare tutti i ruoli a centrocampo. Stiamo valutando di acquistare un portiere, ci stiamo lavorando ma non vogliamo avere fretta. Stiamo valutando anche un altro profilo da aggiungere quale centrale difensivo oltre a Kresic, lui vuole rimanere e dobbiamo trovare l’accordo con l’Atalanta. Io ne prenderei cinque oggi per finire tutto, ma dobbiamo avere pazienza perché il mercato chiude il 4 ottobre e ci sono 22 posti. Proprio per questo dobbiamo temporeggiare con determinati giocatori per capire cosa fare. La divisione dei gironi? Quest’anno il nostro era molto competitivo, non so se useranno lo stesso criterio anche per il prossimo campionato o se sceglieranno di fare divisioni orizzontali o verticali. Squadre da evitare? Di forti ce ne sono tante. Novità di mercato in settimana? Vediamo. Se aggreghiamo qualche giovane del settore giovanile è perché ci crediamo, ma loro dovranno impegnarsi per meritare di stare con noi”