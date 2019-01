© foto di Giuseppe Scialla

Non c’è solo la Triestina sulle tracce del centrocampista offensivo classe ‘88 Vincenzo Sarno in uscita dal Padova. Secondo quanto riferito da Tuttoc.com infatti altre due big di Serie C sarebbero interessate ad acquistare le prestazioni del fantasista. Si tratta della Virtus Entella, dove ha già militato (21 presenze nel 2013-14) e del Catania. Sarno potrebbe comunque restare in Serie B visto che il Foggia, altra ex squadra del classe ‘88, starebbe pensando di riportarlo in rossonero.