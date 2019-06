Padova, Sullo: "Devo dimostrare che valgo, vogliamo arrivare lontano"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico De Luca

Presentazione ufficiale allo stadio Euganeo per il nuovo allenatore del Padova Salvatore Sullo: “Prima di iniziare permettetemi di ringraziare un allenatore che mi ha insegnato molto, con cui ho avuto tante esperienze bellissime e anche difficili come Giampiero Ventura. Ringrazio quello che penso sia uno dei migliori allenatori degli ultimi tempi. Il mio obiettivo qui è molto ambizioso, i tifosi del Padova la domenica alle 11 non devono vedere l’ora di venire a vedere la squadra che vince. Spero di creare un gruppo di persone in cui la gente si immedesimi. Il direttore mi aveva chiamato tanto tempo fa, ma non era ancora il momento. Sono un uomo vecchio stampo, la stretta di mano vale mille contratti. Non mi offendo se si dice che sono una scommessa, non posso che andare sul campo e cercare di dimostrare quello che valgo. Il contratto? È un pezzo di carta. Partiamo, poi vediamo. Mi ha chiesto di vincere una partita, se non ci riesco mi ha chiesto di vincere la seconda. Vogliamo arrivare lontano. Un modulo fisso dà troppi vantaggi agli avversari, riuscire ad avere un paio di varianti è fondamentale. Posso partire con la difesa a tre, non con la difesa a cinque. Ma cercherò di mantenere più alternative. Sul mercato abbiamo le idee chiare, col direttore ci sentiamo continuamente. Parlerò anche con i giocatori che sono rimasti dopo la retrocessione per capire se hanno voglia di rimettersi in discussione, da quello dipenderanno tante cose”.