Padova, Sullo fa il bilancio: "Voto 9 a prima parte di anno, 5 alla seconda"

© foto di Federico De Luca

Attraverso i canali ufficiali del club, il tecnico del Padova Salvatore Sullo ha tracciato il suo bilancio di questa prima parte di stagione in biancoscudato: “Il rinvio della partita con la Virtus Verona? Accettiamo le cose che non possiamo controllare. Il bilancio del girone di andata? Molto ma molto bene la prima parte, un po’ meno la seconda. Darei 9 alla prima parte e 5 alla seconda. A parte con la Triestina le squadre non ci hanno schiacciato… Abbiamo perso con il Ravenna dove ci sarebbe da discutere, abbiamo perso a Salò per un gol in fuorigioco, abbiamo perso a Reggio su un’occasione, con il SudTirol uguale. La media punti è più che buona, ma dobbiamo comunque metterci in carreggiata. Girone equilibrato? In realtà se così fosse il gruppo dovrebbe essere più compatto, paradossalmente l’equilibrio vorrebbe che i punti fossero divisi, qui invece si viaggia ad un ritmo elevato, direi che è più complesso”.

Andando poi al mercato: “Se i giocatori vestono la maglia del Padova vuol dire che non sono scarsi, forse bisogna migliorare qualcosa a livello di gioco e manovra. Sarà un girone di ritorno ancor più complicato… Non dobbiamo pensare a chi ci sta davanti ma a fare il massimo dei punti possibili”.