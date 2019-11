© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Padova Salvatore Sullo decide di non rispondere al patron del Vicenza Renzo Rosso che aveva paragonato la sua squadra a una di rugby per come aveva affrontato il derby veneto: “Non sono io che devo rispondere a lui, io sono un allenatore e devo casomai rispondere a quello che ha detto Mimmo, ma mi trovo d’accordo con Di Carlo, è stata una partita equilibrata decisa da un episodio, ma credo siamo stati bravi e ci siamo impegnati perché si realizzasse. - spiega Sullo in conferenza stampa – La sera ho vissuto bene la vittoria, me la sono goduta perché sentivo di rappresentare un popolo e così sono andato a festeggiare. Promozione? Chi ha visto una gara dei 400 metri sa che il vincitore non è quello che è in testa dopo i 100 metri”.