La notte di riflessione, quella passata, in casa Padova non ha sciolto i dubbi su Salvatore Sullo. Secondo Padovagoal.it il tecnico resta sempre in bilico anche se domani dirigerà il primo allenamento settimanale. Non è però detto che Sullo guidi la squadra contro il Modena poiché la società biancoscudata si è presa ancora qualche ora di tempo per decidere il futuro dell’allenatore.