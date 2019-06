Secondo quanto si apprende da TuttoB.com, Padova e Livorno sarebbero in trattative avanzate per portare nella squadra veneta, appena retrocessa in Serie C, il difensore centrale Lorenzo Gonnelli, classe '93 di piede mancino il cui cartellino è di proprietà del club toscano, con il quale è legato da un contratto fino al 2021. Piace ai bianco-scudati, che stanno lavorando per acquistarlo.