© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono tre i club di Serie C ad aver messo nel mirino Benjamin Mokulu per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’ultimo a iscriversi alla corsa al belga è il Ravenna, pronto a sfidare Gubbio e sopratutto Teramo, dove Tedino spinge forte per avere l’ex Carpi. Lo riferisce Padovagoal.it spiegando che al momento manca ancora l’intesa economica per la fumata bianaca.