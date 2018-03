Padova, Trevisan: "Dispiaciuto di aver messo in difficoltà la squadra"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il difensore del Padova Trevor Trevisan ha chiesto scusa per l'espulsione rimediata contro il Teramo, che gli costerà quattro turni di stop: “Sono veramente dispiaciuto per quello che è successo, da difensore mi è venuto spontaneo alzare il braccio anche se forse sarebbe stata giusta la doppia ammonizione e non l'espulsione diretta. Mi dispiace di aver messo in difficoltà la squadra, ma l’ho fatto per troppo amore e spero e penso di poter rimediare. Sono tornato a Padova perché voglio aiutare la squadra a raggiungere un traguardo importante come la B. - continua Trevisan a Padovagoal.it - Ormai ci stiamo abituando a giocare o prima o dopo le nostre rivali e raramente in contemporanea, questa cosa un po' condiziona a livello mentale, ma abbiamo dimostrato di saperci fare lo stesso”.