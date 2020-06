Padova, uno stadio... a metà. L' "Euganeo" potrà essere la casa del Campodarsego

Con il Consiglio Federale odierno, il Campodarsego ha festeggiato, in virtù del primo posto in Serie D, la prima storica promozione tra i professionisti; trovandosi però subito con la tegola dello stadio.

Come infatti riferisce Il Gazzettino - edizione Padova, il club veneto non ha lo stadio a norma per la Serie C, e si troverebbe quindi a dover richiedere una deroga per giocare altrove, in attesa di un piano di restyling del proprio impianto da proporre alla Lega: la casa alternativa individuata è l'"Euganeo", che è però in gestione al Padova, in piena corsa per la Serie B.

I biancoscudati, comunque, non si sarebbero opposti, anche se rimangono da definire le eventuali condizioni economiche per l'utilizzo dello stadio da parte della truppa neopromossa, che ha però anche i favori dell'amministrazione comunale, espressi dall'assessore allo sport del Comune di Padova Diego Bonavina.