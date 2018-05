Padova, Zamuner: "Con squadre B crescerà concorrenza per i giovani"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giorgio Zamuner, direttore generale del Padova, neopromosso in cadetteria, commenta così a Il Mattino di Padova l'introduzione delle seconde squadre in Serie C a partire dalla prossima stagione: "Se le società si terranno tanti dei loro ragazzi, essendoci meno disponibilità, crescerebbe la concorrenza per averli. Sono però convinto che i profili di un certo livello preferirebbero giocare in serie B".