Padova, Zamuner: "Non dobbiamo staccare le mani dal manubrio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner ha parlato al Gazzettino della corsa promozione spronando i giocatori a non mollare fino al termine della stagione: “Abbiamo un buon margine, ma non è sufficiente per staccare le mani dal manubrio. Dobbiamo pedalare a testa bassa per arrivare al traguardo. Credo che possano bastarci 8-10 punti da qui alla fine per tenere il primo posto e tagliare questo traguardo visto che essendo primi da molto tempo siamo ansiosi di arrivare. Sappiamo di avere dietro formazioni che faranno di tutto per renderci la vita difficile. - continua Zamuner – Ora verrà fuori la squadra che starà meglio fisicamente, la priorità è stare sul pezzo e dare continuità ai risultati senza pensare che sia facile”.