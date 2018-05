Padova, Zamuner: "Rinnovo? Accordo in un minuto e mezzo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il primo tassello del Padova futuro è stato posto. Ieri mattina il direttore generale Giorgio Zamuner ha firmato il rinnovo contrattuale, legandosi ai biancoscudati fino al 30 giugno 2020: "Quanto ci ho messo a trovare l'accordo con la società? Un minuto e mezzo" spiega il dirigente ai colleghi de Il Mattino di Padova. "L'intesa l'avevamo raggiunta già da diverse settimane, non c'erano problemi, io volevo restare e la società mi sembrava soddisfatta del mio operato. Abbiamo temporeggiato solo perché prima volevamo vincere il campionato». Ora quindi la Serie B: "Questa categoria è sicuramente uno stimolo ulteriore, sia per me che per tutte le altre componenti societarie. Potermi misurare con una categoria nuova, conoscendo la piazza e la società, credo sia un vantaggio per me. Per la prossima stagione la priorità è il mantenimento della categoria, provando a fare un bel campionato che possa divertire la gente e la proprietà. Senza fare troppi voli pindarici, ma cercando di toglierci qualche soddisfazione". Zamuner si è infine mostrato molto fiducioso anche sulla permanenza di mister Bisoli, che si incontrerà con la proprietà nella giornata odierna: "Mi auguro che quest'incontro sia definitivo, in modo tale da potermi mettere subito a parlare con l'allenatore per capire che squadra allestire il prossimo anno".