Paganese, addio alla Coppa Italia: la Cavese vince nel derby

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Finisce l'avventura della Paganese in Coppa Italia di C. Cavese vittoriosa al Simonetta Lamberti nel derby (1-0) e azzurrostellati che salutano la competizione dopo il ko casalingo nella gara di apertura col Catanzaro. Ora metelliani e calabresi si giocheranno l'approdo alla fase finale. Nella Paganese, il tecnico Luca Fusco ripropone modulo (4-3-3) e nove giocatori su undici che avevano affrontato la squadra di Auteri: fuori Santopadre e Carotenuto, dentro Galli e Tazza. L'ex Benevento si posiziona a destra con Piana e Acampora centrali, a sinistra va Della Corte. In regia c'è Sapone, supportato da Scarpa e Gaeta, tridente affidato a Cesaretti, Parigi e Verdicchio. Idee tattiche speculari per il trainer blufoncè Giacomo Modica, secondo copione, con Favasuli che guida la mediana insieme a Fella e Buda e De Rosa perno offensivo del tridente con Rosafio e Agate. Bruno intoccabile sulla corsia destra.

L'inizio è avvicente. Una punizione del francese Inzoudine (terzino sinistro del '96, ex Messina) mette i brividi a Galli (palla di poco a lato), poi sale in cattedra la Paganese: un'inzuccata di Verdicchio termina alta di un soffio, quindi i due chef azzurrostellati Scarpa e Cesaretti confezionano una combinazione da sogno. Il primo verticalizza, il secondo riceve e calcia a Vono battuto, anche se debolmente, ma Manetta spazza senza tanti complimenti. I ritmi sono buoni e l'equilibrio in campo evidente: Rosafio, in area avversaria, rientra sul sinistro e chiama Galli all'intervento in due tempi, poi al 30' arriva il gol risolutivo. Fella imbecca sulla sinistra Agate (un interessante attaccante del '92 pescato dal campionato di Eccellenza siciliana), il quale scappa via con la difesa di Fusco presa in controtempo, e buca il portiere azzurrostellato con un tocco morbido. Parigi fa centro di testa su assist di Della Corte, ma è in fuorigioco, poi Scarpa spara un bolide dei suoi su punizione e Vono si supera respingendo in corner.

Nessun cambio ad inizio ripresa, ma è sempre la Paganese a provarci con maggior insistenza: l'intesa tra Scarpa e Cesaretti è fervida e oliata, tanto che il traversone lungo del capitano viene agganciato di testa dall'ex Empoli col pallone che va a sbattere su Vono. Poi è lo stesso Scarpa a non trovare fortuna ancora su calcio franco (palla larga). La Cavese agisce prevalentemente in ripartenza provando a sfruttare spazi e distrazioni avversarie. Galli è attento su Rosafio, che aveva raccolto una assistenza bassa di De Rosa. Tutto avviene dopo un piccolo break di sostituzioni operate da Modica (Tumbarello per Favasuli, Imad Zmimer, un 2000 molto talentuoso e vecchia conoscenza del tecnico, per Agate, Logoluso per Fella e Sciamanna per De Rosa). Fusco chiama a sè, invece, Parigi, per inserire Alberti, dopo che Della Morte aveva rilevato Verdicchio. La Paganese non si dà per vinta, e prova il tutto per tutto con le forze che le sono rimaste: chirurgico l'angolo di Scarpa, Tazza di testa non trova la porta per un soffio. E persino in 10 (fuori Acampora per doppia ammonizione), nel recupero potrebbe arrivare il pari: un cambio di gioco improvviso consente a Cesaretti di trovarsi da solo davanti a Vono, con la difesa metelliana totalmente sguarnita, ma l'attaccante sporca la conclusione a colpo sicuro, credendosi forse in offside (pallone fuori). Finisce così, con la Cavese ancora in ballo per il passaggio del turno e la Paganese fuori dai giochi. Ma sicuramente in progresso rispetto alla gara più opaca disputata col Catanzaro. Il gruppo assimila i dettami del trainer salernitano, che ha ricevuto buone indicazioni soprattutto dall'intesa garantita dai due big Cesaretti e Scarpa (al netto degli errori sottoporta del primo).