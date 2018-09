Paganese, buona gara in casa del Foggia. Ma arriva un ko

Fonte: TuttoC.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Sconfitta più che onorevole della Paganese in casa del Foggia. Allo "Zaccheria" i rossoneri di B si impongono sugli azzurrostellati di C solamente per 1-0. La resistenza dei campani dura ben 78 minuti, fino alla rete di Mazzeo dal limite dell'area. 100 secondi più tardi la grande chance per pareggiare ma Alberti spedisce a lato il rigore concesso per un fallo di Tonucci su Amadio.