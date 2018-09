Paganese, cinque under si trasferiscono in D

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Trasferimento in D per due ragazzi classe '99 che avevano firmato in estate un precontratto con la Paganese. Si tratta del centrale difensivo Pierluigi Riccio, passato alla Jesina, e del centrocampista Antonio Cardone, che ha siglato un accordo con la Nocerina. Via anche altri tre atleti del '99: il portiere Francesco Marone (Portici) e i difensori Gennaro Marigliano (Rotonda) e Antonio Marino (Savoia). Tutte le operazioni sono state concluse con la formula del prestito.