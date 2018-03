Paganese, clamoroso crac a Catania. De Sanzo: "Ripartire con umiltà"

Clamoroso passo indietro della Paganese, che cade a Catania con un netto 6-0 e resta da sola al terzultimo posto, complice la vittoria casalinga della Fidelis Andria con la Sicula Leonzio (2-1). Gara senza storia e dall'esito, almeno nel punteggio, inopinato, considerate le ultime uscite degli azzurrostellati (gestione De Sanzo) che avevano fatto emergere carattere e voglia di riscatto.

SCELTE TATTICHE - Nella Paganese, il tecnico Fabio De Sanzo conferma il 3-4-1-2 già scelto per la gara di mercoledì col Siracusa. Fuori ancora capitan Scarpa, resta invariato anche l'assetto titolare. Spazio, quindi, a Cesaretti dietro il tandem Cernigoi-Cuppone, con Nacci e Tascone a disegnare la mediana. La linea a cinque è composta, da destra a sinistra, da Ngamba, Meroni, Piana, Carini e Della Corte. In porta c'è Gomis. Catania impostato sul 4-3-3 con Barisic e Manneh a supporto di Curiale in attacco.

PRIMO TEMPO - Si apre con un minuto di silenzio in onore dei due Vigili Urbani scomparsi nei giorni scorsi nello scoppio di una palazzina in città. C'è equilibrio nelle prime fasi: a un bolide di Mazzarani (attento Gomis), risponde una punizione dalla lunga distanza di Cesaretti che Pisseri neutralizza in due tempi. Ancora Paganese con una bella combinazione tra Della Corte e Cernigoi: palla dietro a Cesaretti la cui conclusione finisce di poco a lato. Sono trascorsi dieci minuti ma, proprio mentre gli azzurrostellati sembrano prendere le misure agli avversari, il Catania mette le mani sulla partita e non la mollerà più. Blondett, servito da Lodi, coglie in pieno la traversa al limite dell'area piccola, sugli sviluppi dell'azione la palla arriva a Biagianti che dai 30 metri scaglia una sassata di estrema precisione che fa secco Gomis (11'). Da quel momento, la Paganese inizia a spegnersi gradatamente. Una punizione di Lodi (insieme a Barisic il migliore in campo dei suoi) trova la testa di Blondett, pallone di poco alto. Il fantasista napoletano sale in cattedra e serve con una verticalizzazione sontuosa Barisic (nella foto) il quale, con Gomis in uscita, spara incredibilmente fuori. Azione fotocopia al 23', ma stavolta l'esterno croato cambia l'indirizzo della conclusione e buca Gomis con un rasoterra alla sua destra. E' il raddoppio azzurrostellato confezionato dai due top player di giornata di Lucarelli. De Sanzo corre allora ai ripari tornando al 3-5-2 con l'inserimento in regia di Bensaja per un Cuppone fino a quel momento fuori dal gioco. Il Catania però domina e fa spettacolo, con Biagianti che fa la voce grossa in mediana e alla Paganese, ormai tramortita psicologicamente, non resta che affidarsi al solito Cesaretti (a fine gara il migliore in campo dei campani) che si inventa una bordata velenosa che sfila di poco fuori alla sinistra di Pisseri. Al 40' il tris, ideato ed ispirato ancora una volta da uno strepitoso Lodi che pennella di precisione per Mazzarani, che al volo centra la porta di Gomis approfittando dell'immobilismo di Carini. Difesa azzurrostellata di nuovo disattenta e superficiale, che si alza troppo e lascia praterie ai rossoazzurri. Paganese ormai in confusione totale e che solo nel finale si fa viva prima con Bensaja e poi Cesaretti: Pisseri fa buona guardia in entrambi i casi anche se, sulla seconda dinamica, deve salvarsi coi piedi a botta sicura. Scatta il recupero e il pubblico del Massimino esulta perché arriva la notizia del vantaggio della Casertana sul Lecce con Turchetta.

SECONDO TEMPO - Con la gara ormai in ghiaccio, il Catania può limitarsi a gestire senza però disdegnare la ricerca del quarto gol, che può arrivare già in apertura se Meroni non rinviasse sulla linea l'appoggio in rete di Manneh, il quale aveva saltato in scioltezza Gomis. L'invito era stato sempre di Lodi. Tanto per cambiare. Sul corner successivo, Mazzarani manda fuori di poco. Poi è Curiale a svettare su Carini ed a cogliere il palo toccando leggermente il cross di Marchese. Catania in pieno controllo della partita e che al 62' cala il poker con Barisic il quale, entrato in area, sfugge a Nacci e punisce Gomis con una fiondata potente. Per venti minuti si vede poco, col Catania che può dare il via al valzer delle sostituzioni (dentro Di Grazia, Porcino e Rizzo, fuori Barisic, Manneh e Biagianti). La Paganese, totalmente assente per tutta la ripresa se non con qualche incursione improduttiva, pizzica soltanto all'80': Cesaretti apre a destra per Ngamba, assistenza veloce per il neo entrato Talamo (fuori un Cernigoi ancora insufficiente) che chiama Pisseri al miracolo da pochi passi. Lo stesso ex Cremonese raccoglie di testa l'angolo successivo, ma l'incornata è fuori misura. E quando si pensa, erroneamente, che il Catania abbia spento i suoi bollenti spiriti, arriva una punizione ancora più severa per gli azzurrostellati: l'incertezza banale di Piana spiana la strada a Curiale, che mette il proprio timbro sulla sfida con un gustoso pallonetto (85'). Tre minuti più tardi, l'umiliazione dello 0-6 definitivo con una inzuccata di Bogdan che, in piena area, aggancia il traversone dalla destra di Aya, con Tascone che neanche prova l'anticipo. Poco dopo, Di Grazia sfiora anche il settebello con una conclusione che non inquadra la porta. E, mentre i 50 tifosi azzurrostellati presenti al Massimino continuano ad agitare le loro bandiere con grande senso di attaccamento, giunge il verdetto dal Pinto: Lecce ko a Caserta (1-0) e siciliani adesso a -4 dalla vetta, insieme al Trapani (corsaro a Rende con un gol di Pagliarulo). Il sogno può continuare.

DE SANZO IN SALA STAMPA - "Spero che questa partita rappresenti per noi una ripartenza - le parole del tecnico azzurrostellato a fine gara -. Anche il Catania perse 5-0 a Monopoli e poi si riprese. Ora dobbiamo ripartire con umiltà e semplicità. Vorrà dire che dovremo raddoppiare i nostri sforzi altrimenti diventerà dura. Fino all'ultima partita ho detto che ero orgoglioso dei miei ragazzi per come si stavano comportando. Adesso questo 6-0 ridimensiona me e l'ambiente, perché ci fa tornare coi piedi per terra. Volevo una prova di attenzione, invece abbiamo preso gol con molta facilità, mancandone anche qualcuno. Non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi adesso: dobbiamo solo riprendere a pedalare ed a lavorare con umiltà".