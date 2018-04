Paganese corsara a Fondi, De Sanzo: "Ok i 3 punti, ma quanta sofferenza"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Paganese coglie a Fondi la quarta vittoria esterna di questo campionato e porta a casa quella che alla vigilia era la madre di tutte le partite. Ma quanta sofferenza per gli azzurrostellati, capaci di farsi rimontare ben tre volte prima del guizzo nel recupero di Bensaja che ha sigillato il punteggio sul definitivo 5-4. Errori, perle e colpi di scena in uno scontro diretto da vivere tutto d'un fiato e che metteva a disposizione della squadra di De Sanzo due risultati su tre, col Fondi obbligato invece a vincere e, adesso, condannato virtualmente ai play-out. La Paganese ora può sperare nella salvezza diretta (Reggina a -1 dopo lo stop interno col Lecce) anche se nel prossimo turno sarà costretta a riposare. Negli ospiti doppiette di Cernigoi (9' e 49') e Cesaretti (40' e 57') e gol risolutivo di Bensaja al 92'. La squadra di Luiso aveva siglato il momentaneo 1-1 al 30' con Nolè, protagonista del gol del 2-2 sul finire del primo tempo (45'). Poi il 3-4 con Mastropietro al 75' e il rocambolesco 4-4 all'87' con una palla schizzata dal palo sul corpo di Gomis prima di finire in rete. In sala stampa, per il tecnico azzurrostellato Fabio De Sanzo, lo stress da smaltire è tanto. "In 20 anni di calcio non ho mai visto una cosa del genere - le sue parole -. Sia noi sia il Fondi abbiamo fatto il contrario di quello che normalmente si fa nel calcio. Non so se essere contento o scontento anche se, alla fine, ciò che contano sono i tre punti e me li tengo ben stretti. Però non si può soffrire così e anche negli spogliatoi i ragazzi erano un po' tristi: siamo andati in vantaggio tre volte ed altrettante volte ci siamo fatti raggiungere. Sul 4-2, in 11 contro 10, non ci potevamo permettere il lusso di farci agguantare, soprattutto su palle innocue. Avevo messo in preventivo di soffrire, ma non così. In questo modo si mettono a dura prova le coronarie. Sono contento che si sia sbloccato Cernigoi (primi gol per lui in azzurrostellato, ndr), così come per Bensaja che era subentrato. Un plauso ai miei ragazzi lo faccio comunque, perché vorrei ricordare che la mia è una squadra giovanissima. Avremo sempre alti a bassi perché ci manca un'identità di squadra tosta, basata sull'esperienza. Spero solo che non mi facciano soffrire così in queste ultime partite. Ai tifosi dico di starci vicini e darci una mano, come comunque sta avvenendo nelle ultime gare. Sappiamo che li faremo soffrire più del dovuto, ma chiedo loro pazienza".