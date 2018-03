Paganese, Cuppone-Cernigoi la coppia gol per la salvezza

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

E' una Paganese in serie positiva quella che in queste settimane ha ripreso a correre con maggior convinzione verso l'obiettivo salvezza. I tre risultati utili nelle ultime cinque giornate rappresentano un ruolino di marcia nettamente migliori delle dirette concorrenti in classifica e fra i giocatori azzurrostellati spicca uno degli acquisti di gennaio della formazione campana. Si tratta di Luigi Cuppone, attaccante arrivato dal Pisa, che nelle ultime tre giornate ha messo a segno due gol, componendo con Iacopo Cernigoi un tandem di valore per il traguardo salvezza.