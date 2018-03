Paganese, De Sanzo: ''Beffa finale ingiusta. A Fondi per vincere"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il calcio franco di Pinna in pieno recupero priva la Paganese di una vittoria (1-1 il risultato finale del Torre) che, fino a quel momento, sembrava fuori discussione anche per la poca incisività della Casertana. Gli azzurrostellati, dopo il pari esterno della Fidelis Andria col Bisceglie, restano in zona play-out a -3 dal team di Aldo Papagni. Tuttavia il tecnico Fabio De Sanzo invita tutti a guardare avanti ed a preparare al meglio quella che sarà la madre di tutte le partite a Fondi (domenica 8 aprile).

L'ANALISI - "Avrei preferito perdere 6-0 piuttosto che prendere gol così. Penso sia stata una partita dominata, durante la quale abbiamo interpretato bene le due fasi. Per l'ennesima volta riceviamo tanti complimenti, ma torniamo a casa con un solo punto. Questa è la linea sottile che separa una squadra fortunata da una che non lo è. Volevamo vincere a tutti i costi questa partita ma, se si prende gol su una punizione da 40 metri, non posso rimproverare alcuna mancanza di esperienza ai ragazzi. Era questa la partita che volevo. E mi dispiace per loro che hanno lottato fino alla fine e che meritavano questa vittoria. Li ho visti abbattuti a fine gara, Gomis piangeva. Anche io, se avessi avuto la possibilità di spaccare qualcosa, l'avrei fatto. Ora non mi sento di dire nulla se non che questa stagione della Paganese è nata storta. Tranne Catania, sul campo stiamo meritando. E anzi, raccogliamo anche meno del dovuto, vedi Monopoli o oggi. Anche col Siracusa abbiamo preso gol alla minima disattenzione. Il mio rammarico più grande è questo: tutti si sono sacrificati, anche chi è entrato. E meritavano di più. Io sono orgoglioso di allenare questi ragazzi e spero che mi diano grosse soddisfazioni, fermo restando che contro la sfiga c'è poco da fare. Io non sono uno che crede molto a queste cose, ma forse inizierò a cambiare idea".

VERSO LO SCONTRO DIRETTO DI FONDI - "Ai ragazzi ho detto di tornare carichi dopo le feste e di vincere assolutamente a Fondi. Dobbiamo andare lì per fare a tutti i costi i tre punti, tanto non abbiamo niente da perdere. Posso sembrare scoraggiato, ma non lo sono. Ho tanta carica in vista di questa partita. E devono essere carichi anche i nostri ragazzi. Lì dovremo andare a fare la guerra".

APPELLO ALLA CITTA' - "Spero che anche i tifosi siano orgogliosi di questa squadra. Dobbiamo aiutarci tutti, altrimenti non andremo da nessuna parte. Ora ci saranno quattro finali e non dobbiamo abbatterci. Se lo facciamo, è finita prima di cominciare. La speranza è l'ultima a morire. Adesso chiedo l'aiuto di tutta Pagani, bisogna stare vicini a questi ragazzi".