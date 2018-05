Paganese, De Sanzo: "Col Catanzaro come nei play-out, per vincere"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Ultima gara di campionato per la Paganese domani pomeriggio al Marcello Torre. Avversario il Catanzaro, ormai salvo. Agli azzurrostellati basterà un punto per disputare il match di ritorno play-out in casa contro il Fondi. Tuttavia il tecnico campano, Fabio De Sanzo, invita tutti a non abbassare la guardia: provare a vincere coi giallorossi per guadagnare mentalità ed autostima in vista della post season. "Dovremo andare in campo domani con la consapevolezza di affrontare un avversario duro, non dovremo cullarci sul fatto che ci basta un punto - il suo esordio -. Bisognerà essere concentrati. Ora giocheremo i play-out e dovremo fare di tutto per disputarli col doppio risultato a favore. Col Catanzaro, comunque, vogliamo vincere. Non possiamo pensare solo a difenderci e l'atteggiamento sarà lo stesso col Fondi anche se dovessero bastarci due pareggi. Conta la mentalità. Inutile pensare a quello che poteva essere e non è stato, non servirebbe a nulla. Gli spareggi li stiamo preparando già da due settimane, vogliamo arrivarci nel migliore dei modi sotto l'aspetto fisico e psicologico".

SCELTE DI FORMAZIONE - "Scarpa e Cesaretti non ce la faranno anche se saranno disponibili già la prossima settimana. Non ci saranno Piana e Nacci per squalifica ed avremo a metà servizio Ngamba, Meroni e Grillo. Gli altri sono a disposizione, sebbene pochi. Non cambieremo la difesa a tre e Dinielli farà l'esordio dal primo minuto, così come Maiorano. Già Tazza e Bernardini hanno giocato domenica da titolari e mi hanno fatto una buona impressione, avevo già considerazione di loro. Mi aspetto tanto adesso dai vari Talamo, Maiorano, Cuppone. Si sono allenati bene in settimana e conto sulla loro disponibilità anche in chiave play-out. Quei 2-3 uomini di esperienza che abbiamo dovranno guidare tutti, poi chiaramente i giovani saranno chiamati a mettersi a disposizione".

INVITO ALL'UNITA' - "Ora mettiamoci tutti i malumori alle spalle perché comincia un altro campionato. Dobbiamo essere tutti uniti, noi, la società, i tifosi, i giornalisti. Bisogna avere il sorriso sulle labbra senza piangersi addosso. I nostri tifosi sono eccezionali, lo hanno dimostrato anche a Lecce. So che non sono contenti ma fanno sempre di tutto per far sentire tranquilli i miei ragazzi. Mi aspetto una curva piena e pronta ad incitarci. Immagino che Trapani vivrà queste due settimane "male" perché neanche si immaginava di arrivare a tanto. Ma sono ugualmente sicuro che lui stesso ha la consapevolezza che questa squadra si può salvare".