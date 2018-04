Paganese, De Sanzo: "Col Fondi scontro diretto per la salvezza"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Domani lo scontro diretto per la salvezza fra Racing Fondi e Paganese allo stadio Purificato. Una sfida da dentro o fuori sia per i laziali che per gli azzurrostellati che sono chiamati alla vittoria. Nella conferenza stampa della vigilia si è presentato Fabio De Sanzo, tecnico dei campani. Queste le parole: "Sia noi che il Fondi siamo costretti a vincere per sperare nella salvezza diretta. Gli ultimi risultati ci hanno un po' tirato giù sia a livello emotivo che di classifica, domani dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Il cambio dell'allenatore darà a loro quel qualcosa in più, anche loro sono all'ultima spiaggia. Purtroppo non sappiamo approfittare degli scontri diretti, è quello che ci è mancato durante questa stagione. Bisogna vivere tutti i risultati alla stessa maniera: non bisogna abbattersi nelle sconfitte e non bisogna esaltarsi nelle vittorie", riporta TuttoC.com.