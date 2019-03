Paganese, De Sanzo: "Contento dei miei, avremmo meritato i tre punti"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Paganese non sfrutta i passi falsi di Rieti e Siracusa (insieme al pari del Bisceglie) e si fa fermare al Torre da una modesta Reggina (0-0). Un punticino che tuttavia non fa giustizia della gara positiva disputata dagli azzurrostellati, i quali hanno dominato i rivali per quasi tutti i 90 minuti fermandosi davanti ad un paio di interventi decisivi di Confente (uno nel recupero su siluro di Capece, il migliore dei campani). La strada verso i play-out resta in salita, ma per il tecnico Fabio De Sanzo sono tanti i motivi per guardare con ottimismo al rush finale del campionato.

L'ANALISI - "Volevamo vincere la partita e ci eravamo preparati bene. Stavolta sono contento perché ho visto finalmente 90 minuti fatti bene a livello fisico. Ho visto vincere tanti contrasti, cosa che prima non accadeva. E abbiamo giocato contro una grande squadra, per il blasone e i giocatori che ha. Sono soddisfatto dei miei ragazzi, i quali non hanno mollato mai fino alla fine. Non era facile giocare contro una Reggina disposta con tre centrali dietro, ma ci abbiamo provato in tutti i modi e da tutte le parti. Dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio e qualche volta non abbiamo avuto coraggio nel proporre l'uno contro uno o qualche spunto individuale. Ma, ripeto, la squadra mi è piaciuta".

GAETA QUINTO A SINISTRA AD INIZIO RIPRESA - "Volevo ampiezza con i quinti e tenere il trequartista in area di rigore insieme alla punta. Poi è entrato Fornito per Della Morte che era andato bene ma alla distanza è calato. Il mio intento era quello di avere due quinti molto offensivi. Proprio Gaeta ha messo una buona palla su cui non ci abbiamo creduto a sufficienza nell'attaccare il primo palo. Là serviva un po' di esperienza. Tuttavia la compattezza difensiva è assodata perché Dellafiore e Stendardo stanno crescendo come condizione e Galli ci infonde sicurezza. Dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio. Le conclusioni troppo alte dalla distanza di Della Corte e Navas? Preferisco che i miei ragazzi tirino in porta anche da 30 metri. Vuol dire che hanno personalità e voglia. Poi si può sbagliare. Io voglio solo che i miei ragazzi osino un po' di più nell'uno contro uno, anche a costo di sbagliare. Voglio che non abbiano paura di puntare l'uomo per creare superiorità numeriche".

VERSO IL DERBY DI CAVA - "Ultima chance per noi? Se ci approcciamo con questa preoccupazione, non andiamo da nessuna parte. Sappiamo che dobbiamo fare punti dappertutto e che dovremo osare. Non so se riuscirò a recuperare qualche infortunato. Forse Scarpa, anche se ha un problema serio alla schiena. Cesaretti avrà bisogno di altri 15 giorni. Giocherà chi sta bene e non voglio rischiare: l'ho fatto col Bisceglie perché era una partita troppo importante per noi".