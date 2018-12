Paganese, De Sanzo: "Lasciare il cuore sul campo per fare punti"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Alla vigilia della partita sul campo della VirtusFrancavilla, in casa Paganese è mister Fabio De Sanzo a parlare del confronto:

"Si arriva con la consapevolezza che ogni domenica dobbiamo fare una partita nella partita, quel che ormai è passato è passato, anche se chiaramente durante la settimana lavoriamo sui particolari sbagliati nel match precedente, io sto lavorando molto sugli errori e l'attenzione dei singoli, perché è vero che c'è il reparto, ma è altrettanto vero che alle volte hanno sbagliato i singoli e tutti ci hanno rimesso. Il nostro problema è che in ogni gara abbiamo 15-20' di pausa, e in quel frangente l'avversario, chiunque sia, ci fa male: non pretendo ancora concentrazione per 90', ma almeno 80' si".

Andando nel dettaglio della rosa: "Mancano diversi calciatori, ma io non posso permettermi di pensare a questo, io devo pensare a vedere giocatori tosti e determinati, anche se ovviamente con più calciatori a disposizione si potrebbero fare scelte diverse, Chiaro però che il modulo lo adatto maggiormente a Cesaretti e Scarpa, che per me sono un valore aggiunto da non sacrificare: gli altri non devono essere gregari, ma quasi, i valori aggiunti vanno sfruttati. Sul fronte indisponibili, Nacci fa parte dei convocati ma non so se giocherà, per il resto però non ci sono novità: siamo limitate, le forze vanno gestite".

Sull'avversario: "Sono una squadra forte, con uno dei migliori allenatori della categoria, credo possa fare ben di più di quello che si è visto finora. Avranno anche loro alcune defezioni, e per noi questo è un bene. Saranno però arrabbiati per la scia non positiva, faranno di tutto per vincere, ma noi dovremmo lasciare il cuore sul campo per ottenere qualcosa".