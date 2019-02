Paganese, De Sanzo: "Strada in salita, ma restando uniti potremo farcela"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Era la partita da non fallire per via dei 13 punti di distacco dal Bisceglie, terzultimo: un gap che ora significherebbe retrocessione diretta per la Paganese anche se ai pugliesi venisse tolta - come sembra certo - la vittoria a tavolino ottenuta col Matera. Eppure per gli azzurrostellati, generosi e poco produttivi nel primo tempo, ma amorfi nel secondo, lo scontro diretto con la squadra di Rodolfo Vanoli si è tramutato nell'ennesimo flop (0-0 al Torre). La salvezza ora si fa complicata, e la stessa disputa dei play-out resta un'incognita. Per il tecnico Fabio De Sanzo, tuttavia, guai ad arrendersi. La ricetta è sempre quella: lavoro, motivazioni e recupero fisico definitivo dei tanti acciaccati e lungodegenti.

TORRE TABU' - "C'è stato un calo fisico di alcuni calciatori, soprattutto dei nuovi acquisti. Specialmente a centrocampo Navas e Capece hanno speso tanto e stavano soffrendo. Dellafiore e Perri non giocavano da tanto tempo, Cesaretti e Stendardo erano al rientro. Eravamo sempre un po' lenti e prevedibili ma alla fine abbiamo centrato un pareggio che, con un pizzico di personalità in più, avremmo potuto tramutare in vittoria. Ho puntato molto sul primo tempo perché un calo fisico alla distanza me lo aspettavo. Cesaretti si è fatto anche male, ma sono stato costretto a metterlo: avessi avuto tutti a disposizione davanti, la gestione di Christian sarebbe stata diversa. Ho chiesto ai ragazzi di andare subito all'arrembaggio e prenderli più alti. E in effetti nei primi 45' ci siamo riusciti. Ci dobbiamo rimettere in forma fisicamente, recuperando qualche elemento. Loro sono una buona squadra e di positivo c'è che non abbiamo sofferto mai e che non abbiamo preso gol. Avessimo fatto questo tipo di partita anche altre volte, almeno non le avremmo perse. Ripeto, crescendo a livello fisico possiamo ancora dire la nostra. Io poi mi baso anche sul livello dei contrasti: in questo facciamo fatica dall'inizio del campionato dal momento che a centrocampo siamo piccoli da un punto di vista strutturale".

SALVEZZA DIFFICILE - "Un po' di amarezza c'è perché era una partita molto importante. Ma non dobbiamo piangerci addosso. Dobbiamo rialzare la testa facendo tutto quello che è possibile fare. Se ci abbattiamo, non andiamo da nessuna parte. Servono coraggio e una ritrovata forma fisica. Non dobbiamo essere pessimisti, la salita era dura già da prima. Ora non servono polemiche, siamo tutti nella stessa barca: tifosi, calciatori, allenatore, staff, società e stampa. L'ambiente ha bisogno di positività. Chiedo l'aiuto di chiunque abbia a cuore questa squadra. Non mi interessano i capri espiatori, non serve uno scaricabarile sterile. Ci faremmo solo dell'autolesionismo. Io ci credo e devono crederci anche i miei ragazzi. Semmai prendetevela con me, ma non coi miei calciatori".

SCARPA, SANTOPADRE E NACCI OUT - "Nacci a mio avviso può giocare o davanti alla difesa o in un centrocampo a due. Santopadre è stato male in settimana, in precedenza l'ho fatto riposare perché era entrato troppo nel mirino delle critica e aveva bisogno di tranquillità. Io ho 28 giocatori e tratto tutti nella stessa maniera. E faccio giocare chi sta bene. Scarpa, se non è al top, è meglio non farlo giocare, altrimenti diventa il capro espiatorio di tutto. Conoscete la considerazione che ho di lui: quando starà meglio, giocherà sempre".