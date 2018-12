Paganese, De Sanzo: "Voglio più cattiveria. Brutto non vedere gli ultras"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

La Paganese chiude il 2018 al Torre con un'altra sconfitta, stavolta ad opera del Trapani (3-1). Poco da recriminare per gli azzurrostellati, che nella prima mezz'ora se la sono giocata a viso aperto subendo, però, il ritorno granata nel finale e un 1-2 mortifero ad inizio ripresa che ha deciso il match. Ora, prima della chiusura dell'anno solare, doppia trasferta con Viterbese e Rende. Due gare da affrontare col coltello tra i denti, come sottolinea ancora una volta il tecnico Fabio De Sanzo.

L'ANALISI - "Durante l'intervallo ho alzato un po' la voce coi miei ragazzi perché voglio una squadra che somigli di più a me, che lotti per salvarsi con le unghie e con i denti. A tratti l'abbiamo fatto, a tratti ci siamo specchiati. Possiamo retrocedere ma voglio che l'avversario salti nei contrasti. Questo non lo vedo sempre, ma lo esigo. Voglio più coraggio, più determinazione, senza fare calcoli. Non siamo fatti per difendere il pari. Al di là dei nuovi innesti, su cui la società sta lavorando, pretendo di più da chi sta ora. Non chiedo cose stratosferiche, solo maggiore applicazione. Poi è chiaro che c'è anche la forza dell'avversario. Tuttavia, tra primo e secondo tempo mi sono innervosito per le troppe leziosità in cui cadevamo. Siamo troppo discontinui e alterniamo fasi buone ad altre in cui ci appanniamo, anche se ho visto meno errori dei singoli rispetto ad altre volte. Ci è stato annullato un gol nel primo tempo e non ne conosco il motivo perché non credo ci fosse il fuorigioco. Non è la prima volta che ci capita. Abbiamo avuto anche la palla del 2-2 e neanche un po' di fortuna ci assiste. Ma guai a mollare".

SULL'ASSENZA DEGLI ULTRAS - "Mi dispiace non averli visti sugli spalti ad incitarci. E' stato brutto e mortificante sentirli cantare fuori dallo stadio. I tifosi devono capire che la Paganese è loro e che, se c'è ancora una speranza, devono essere soprattutto loro a coltivarla. A tutti dico di tenere duro e starci vicini. E alla città voglio rivolgere i miei auguri di un sereno Natale".