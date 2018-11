Paganese, De Sanzo: "Voglio rigenerare la mentalità. Ripartiremo da qui"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Incoraggiante la "prima" di Fabio De Sanzo sulla panchina della Paganese. Gli azzurrostellati vanno due volte avanti e vengono raggiunti dalla Cavese solo nel finale con un autogol sfortunato di Piana. Ma di positivo resta una prestazione orgogliosa e finalmente non arrendevole, al cospetto di un avversario che non ha mollato mai fino alla fine. Insomma, per il trainer di Castrovillari i primi segnali inducono all'ottimismo.

BEFFA FINALE - "Ho trovato una squadra che sta bene e predisposta al gioco. Devo ringraziare Fusco per il suo lavoro e non lo dico per retorica. Le mancava solo un po' di tranquillità e sono rammaricato per come è arrivato il pari. Potevamo fare il 2-0 con Scarpa e Fornito nel primo tempo e magari parlavamo di un'altra partita, anche se la Cavese resta una buona squadra ed ha fatto una buona gara. I ragazzi ci tengono e una vittoria ci avrebbe dato un bel po' di fiducia, mettendo maggiori sicurezze nella loro testa e nelle loro gambe, Ho visto in loro amarezza perché si sentivano la vittoria in tasca. Ma non devono demoralizzarsi, a loro ho detto di rialzare la testa".

ASPETTI DA RIVEDERE - "Ogni tanto avevamo della pause e questo non mi piace. Vorrei che ci fosse un po' più di tensione e una maggiore rabbia sulle palle vaganti. Sono tuttavia sicuro che miglioreremo in questo perché ho visto la predisposizione giusta. Sono contento, ho trovato una buona struttura di squadra".

SANTOPADRE PER GALLI - "Siamo una rosa di 29 persone e voglio valutare tutti. Per giudicare un ragazzo, bisogna sperimentare sul campo. E se a gennaio meritassero la riconferma, dovranno essere premiati per quello che valgono. Tutti devono essere partecipi di questa Paganese. Santopadre è andato bene e ha guidato positivamente la difesa. Anche Sapone, dopo averlo visto in allenamento, posso assicurare che è un buon giocatore. Credo in lui e giocherà. Tutti, comunque, dovranno meritarsi il posto".

SCARPA POSITIVO - "Lui non ha bisogno di ruolo, ma solo di fiducia. Lui è leader e capitano. Come Cesaretti, che è un grande giocatore e un grande uomo squadra. Ma mi sono piaciuti in tanti, Carotenuto, Diop, Della Corte o Nacci che magari a volte si specchia un po' ma per noi è importante. La squadra ha lottato e combattuto. A sprazzi c'è solo un po' di paura, troppe sconfitte hanno fatto male. Anche il primo gol preso è causa di questi timori. Ma quando vedi che tutti si abbracciano ad un gol, o ti abbracciano, vuol dire che c'è gruppo. E questo va al di là di essere una squadra forte o meno. Io punterò sulla famiglia Paganese. Voglio che ci siano mentalità, agonismo, forza, coraggio. Voglio che ogni partita sia un'ultima spiaggia per tutti. Le gare si vincono negli spogliatoi. Poi arriverà anche la tecnica, naturalmente. Altrimenti sminuirei il mio lavoro".

SULLO STAFF DI FUSCO - "Credo che sarà riconfermato. Si tratta di brave persone, gente competente di calcio. Non ci sono problemi affinché restino".

SI RIPARTE DAL 3-5-2 - "Proverò anche qualche altra situazione, magari con due attaccanti e un trequartista. Ma adesso non è il momento di cambiare in quanto devo dare convinzioni mentali alla squadra. La disponibilità dei ragazzi comunque c'è e questo mi consentirà di osare. Anche fuori casa".