Paganese double face e indenne a Bisceglie: i campani chiudono in 9

© foto di Alberto Sartor

Paganese indenne a Bisceglie nella nona giornata del girone C di serie C. Al Ventura finisce 2-2 e per gli azzurrostellati si tratta del secondo punto in campionato frutto di altrettanti pari esterni. Un brodino caldo che però non serve per affrancarsi dalla penultima posizione, con la Viterbese che non è ancora scesa in campo. Nei campani, il tecnico Luca Fusco dà fiducia a Tazza nel terzetto difensivo, affiancandolo con Diop (centrale) e Acampora. A destra, nel 3-5-2, va Carotenuto con Della Corte che si posiziona a sinistra. In porta c'è Galli mentre in mediana si vede dal primo minuto Gori, con Nacci play e Sapone interno. Attacco affidato al duo Scarpa-Parigi, Piana e Fornito sono ancora out. Solo panchina per Cesaretti. Modulo speculare per il trainer stellato Ciro Ginestra, che presenta Giacomarro regista, con Starita e Scalzone davanti. Markic guida il pacchetto arretrato.

L'inizio è vibrante, i ritmi sono frenetici e le squadre se la giocano subito a viso aperto. Scarpa si guadagna un corner e, raccogliendo la battuta dalla bandierina, sfodera un cross al bacio che Parigi (nella foto) deposita in rete di testa (6'). La reazione vincente del Bisceglie non si fa attendere: l'assistenza dalla destra di Calandra è una pepita d'oro per Onescu il cui piattone di prima intenzione da fuori area non lascia scampo a Galli (10'). I pugliesi provano a spingere ma la Paganese ribatte colpo su colpo, riuscendo a non soffrire mai realmente. Carotenuto completa una bella diagonale su Raucci impedendogli la battuta vincente, quindi un gioco a due Starita-Calandra porta quest'ultimo al tiro (palla fuori). C'è grande equilibrio in campo, con il Bisceglie che trova chiuse tutte le linee di passaggio e la Paganese che è vigile e prova sortite velenose. In una di queste arriva il raddoppio (28'): Parigi smista al centro per Tazza la cui incornata di rapina punisce Crispino. Colpevole nella circostanza la retroguardia di Ginestra, colta di sorpresa alle spalle dall'inserimento del difensore azzurrostellato. Per Tazza, dopo il gol al Rende alla prima giornata, si tratta del secondo sigillo in campionato. Il tempo si chiude con un lob alto di Risolo, susseguente ad una corta respinta della difesa di Fusco. L'impatto del Bisceglie al nuovo svantaggio è tutto qui, e non si fa apprezzare per idee e personalità. La Paganese va invece al riposo conscia di aver fatto la partita che doveva fare: grande attenzione in fase di non possesso e cinismo sotto porta per sfruttare eventuali chance positive.

La ripresa, tuttavia, porta in campo un copione completamente diverso. Il Bisceglie è più deciso e attacca senza soluzione di continuità. Le conclusioni dalla distanza di De Sena - subentrato a Raucci - e Starita non inquadrano la porta ma la sensazione è che gli stellati abbiano un altro piglio, un altro carattere. Alberti rileva Parigi nella Paganese e per poco Markic non si fa buttare fuori intervenendo maldestramente proprio sul nuovo entrato azzurrostellato, quasi lanciato a rete. Per l'arbitro Miele è solo giallo forse perché ritiene Crispino in grado di intervenire per primo sul pallone rispetto all'attaccante. Sulla punizione seguente, Scarpa spedisce alto. Un'ammonizione rifilata a Risolo fa scattare le proteste dei giocatori in campo e dei componenti della panchina stellata: ne fa le spese il Ds Umberto Quistelli, allontanato da Miele. In quel momento si spegne la spinta propulsiva degli ospiti e riprende quella pugliese: Longo gira un pallone gustoso per Starita che la mette dentro a porta vuota, ma è in fuorigioco. Poco dopo, Onescu raccoglie un corner del neo entrato Jakimovski (fuori Calandra) e schiaccia di testa costringendo Gori (autore di una buona prova).al salvataggio quasi sulla linea con un piccolo acciacco annesso, ma risolto in pochi istanti. Il gol però è nell'aria e arriva al 29': una punizione di Jakimovski è intercettata col braccio da Nacci. Il rigore è solare e il centrocampista, già ammonito, va anzitempo a farsi la doccia. Dal dischetto De Sena spiazza Galli. E' un pari più che meritato per il Bisceglie, la cui pressione si era fatta col passare del tempo asfissiante. Fusco fa respirare Gori gettando in campo Gaeta, ma il Bisceglie ha molto più da spendere e può sfruttare anche la superiorità numerica. La conclusione ravvicinata di Messina, che aveva rilevato uno Scalzone positivo per corsa e generosità, viene annullata dal muro difensivo azzurrostellato. Tenta il blitz su calcio franco ancora Jakimovski dai 30 metri (battuta centrale per Galli) poi, proprio al 95', un'altra sua punizione tagliata trova la testa di Longo: palla di un soffio a lato ma è fuorigioco. Si chiude con l'ingenua espulsione di Acampora, reo di una violenza consumata su Longo a gioco fermo. Un gesto inutile che lo costringerà ai box per almeno due turni.

La Paganese porta quindi a casa un punticino raccogliendo al massimo quanto prodotto in campo. Meglio il primo tempo e l'approccio al match, diversamente dalle ultime uscite. Di sofferenza e poca audacia la ripresa, invece, anche se è stata apprezzabile la voglia di combattere e salvaguardare il risultato. Ottima la prova del tandem Parigi-Scarpa, che ha lottato trovando ottimi spunti personali (col primo decisivo nelle due marcature), soddisfacente quella dei giovani Gori e Carotenuto, oltre che di Tazza che ancora una volta si è sacrificato in un ruolo per lui inusuale, al netto del gol realizzato. Si riparte da qui, in attesa degli infortunati. L'importante, comunque, era far punti per interrompere la striscia negativa di risultati e recuperare maggiore serenità. Ma la quadratura del cerchio è ancora lontana.