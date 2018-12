Paganese eroica a Rende: arriva il primo squillo stagionale

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Tabù sfatato. E anche quel pizzico di malasorte che aveva accompagnato gli azzurrostellati negli ultimi tempi, al di là dei loro demeriti. La Paganese vince al Lorenzon contro il Rende (2-1) e fa festa per la prima volta in questa stagione. Dopo il successo del Chievo col Frosinone, la squadra di Fabio De Sanzo era rimasta l'unica nei tre campionati professionistici a non aver ancora ottenuto i tre punti. E' la ciliegina saporita su un 2018 tribolato, che ha portato la gioia della salvezza dopo lo spareggio col Racing Fondi, ma anche tante amarezze per un andamento in campionato deficitario, sfociato nell'ultimo posto in classifica. Un trionfo contro ogni pronostico, conseguito nel fortino della quarta forza del girone. E, quindi, con un valore simbolico sterminato, in attesa di un mercato che dovrà rilanciare le ambizioni di salvezza degli azzurrostellati.

Al Lorenzon, De Sanzo conferma il 4-3-1-2 piazzando Cesaretti (fuori Scarpa per squalifica) alle spalle del duo Parigi-Cappiello, mentre in difesa Garofalo rileva Della Corte, appiedato anche lui dal Giudice sportivo dopo la trasferta di Viterbo. Con Santopadre in porta, la retroguardia è completata da Tazza a destra e dalla coppia centrale Diop-Piana. In mediana, Nacci funge nuovamente da play con Gaeta e Carotenuto ai lati. Solito 3-4-3, invece, per il tecnico del Rende, Francesco Modesto.

L'inizio, in verità, è difficile per la Paganese, che soffre come spesso le accade l'approccio mentale al match. Il Rende preme e fa salire in cattedra uno strepitoso Viteritti, quinto di destra nello scacchiere biancorosso. Due suoi traversoni bassi trovano prima Vivacqua (Santopadre è attento sul colpo sotto dell'attaccante) e poi Rossini, la cui girata da pochi passi si spegne di un soffio a lato. L'atleta di Acri è una furia a destra e Garofalo, che in questo senso è poco assistito dalla mezzala sinistra azzurrostellata Gaeta, va costantemente in affanno. Un altro suo cross al bacio non trova gambe amiche, prima che la sassata da fuori area di Awua esaurisca la sua corsa di poco a lato. Il gol è nell'aria e arriva al 24': Viteritti, sempre lui, sforna un traversone dal fondo che Vivacqua, il quale aveva nel frattempo attaccato il primo palo, gira comodamente di testa in rete. La Paganese è ancora assente dal campo, tramortita dalla pressione biancorossa che si sviluppa con una manovra aperta e veloce che chiama costantemente gli esterni alla partecipazione, con i tre attaccanti Vivacqua, Rossini e Giannotti che si lasciano apprezzare per movimento e imprevedibilità. Eppure, al 39', arriva il pari improvviso, dopo oltre mezzora di patemi: Carotenuto allunga di testa a Cappiello (nella foto) che fa un numero incredibile, stoppando e girandosi repentinamente al limite dell'area, prima di confezionare la fucilata che fa secco l'ex Borsellini alla sua sinistra. Gol da cineteca e corsa ad abbracciare De Sanzo sotto la panchina: la Paganese è viva e non si arrende. E poco dopo potrebbe fare pure il bis: Garofalo assiste in orizzontale Parigi, che prova ad emulare il suo compagno di reparto con un colpo al volo dai 25 metri che sfiora il palo sinistro di Borsellini. Finale di tempo concitato: l'ennesimo cross di Viteritti trova Awua pronto a ribadire in rete, ma il primo assistente, il barlettano De Chirico, segnala a Luciani l'offside, inducendolo ad annullare il centro e, successivamente, ad allontanare dalla panchina Modesto per proteste. Quindi è Diop a raccogliere di testa un corner, trovando tuttavia pronto Borsellini.

La ripresa si apre nuovamente col Rende all'attacco, ma è solo un tentativo di far fuoco con legna bagnata. Tanto che la Paganese mette la freccia (51') al termine di un'altra trama magistrale: Tazza lancia lungo per Cappiello, che stoppa per Cesaretti il quale vede a sinistra l'inserimento di Gaeta, il diagonale potente del giovane centrocampista non lascia scampo a Borsellini. Una magia da festeggiare sotto il settore occupato dai quasi 100 tifosi campani. E' una mazzata che inibisce ogni reazione al Rende, penalizzato anche dalla pioggia che rende l'erba del Lorenzon pesante. Un intoppo fastidioso per una squadra che sa proporre bel calcio e organizzazione. De Sanzo al 56' richiama così Cappiello per far posto ad Acampora; si torna al 3-5-2 per resistere ad un eventuale ritorno biancorosso. Il Rende, però, non riesce a ristabilire i ritmi del primo tempo e si fa vedere solo con un tiro senza pretese di Vivacqua (palla alta) e con una iniziativa dalla sinistra di Rossini che Gigliotti gira di poco a lato. Altro cambio nel centrocampo azzurrostellato, con Gori che prende il posto di Carotenuto, prima del rosso rifilato per doppia ammonizione a Sabato, reo di aver steso senza tanti complimenti Cesaretti che lo aveva saltato in scioltezza. Rende in 10, quindi, per l'ultimo quarto d'ora di gara. E per la Paganese diventa più facile trovare praterie dal centrocampo in su, con i padroni di casa protesi alla ricerca del pareggio. Gli azzurrostellati sono abili ad uscire con sapienza, ma peccano nella rifinitura. Tazza vola a destra ma il suo traversone basso non trova compagni pronti all'intervento, quindi Gori verticalizza per Cesaretti che, arrivato in solitudine davanti a Borsellini, si lascia deviare in angolo la stoccata a colpo sicuro. Infine è Parigi, poi rimpiazzato da Alberti, a bucare il controllo davanti al numero uno biancorosso, in posizione centralissima, dopo essere scappato via ben assistito da Cesaretti. Insomma, la Paganese fallisce il colpo del ko alimentando le convinzioni dei padroni di casa, i cui sussulti sono tuttavia tardivi. E non producono nulla se non una protesta per un contatto in area tra Piana e Vivacqua, ben servito in verticale da Gigliotti, protagonista comunque di una mezzora apprezzabile dopo essere subentrato a Germinio.

A fine gara è festa grande in campo tra giocatori e staff azzurrostellati. Una vittoria tanto più piacevole perché inattesa. E che premia il lavoro di De Sanzo sulla tenuta psicologica e temperamentale del gruppo. La Paganese riparte da qui.